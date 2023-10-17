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Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію - Мінреінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. А минулого тижня також повернули двох дітей. Про це повідомили у вівторок у Мінреінтеграції, пише УНН.

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію - Мінреінтеграції

Деталі

"Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Їхня мати звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини. До порятунку також долучилося Мінреінтеграції", - повідомили у міністерстві.

Як розповіли у Мінреінтеграції, коли росіяни зайшли у Херсон, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на більшу безпеку. Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території.

Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати малих стало неможливо. Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини та за сприяння Мінреінтеграції діти знову разом із батьками. Слова особливої подяки – Державній міграційній службі.

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У Мінреінтеграції повідомили, що минулого тижня також возз'єдналася ще одна сім'я.

"Після 19 місяців розлуки з ТОТ Херсонської області до батьків повернулися 9-річна Надійка та її 14-річний брат Михайло. Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості до бабусі й дідуся. Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України територію було відрізано. Реальна можливість повернути дітей з’явилася на початку вересня цього року, коли їхній батько звернувся до Мінреінтеграції, а міністерство, своєю чергою, долучило до процесу Українську мережу за права дитини", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо

На початок червня було відомо про 19 505 депортованих українських дітей.

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