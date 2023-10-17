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Еще троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию - Минреинтеграции

Киев • УНН

 • 257480 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Еще трое детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. А на прошлой неделе также вернули двоих детей. Об этом сообщили во вторник в Минреинтеграции, пишет УНН.

Еще троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию - Минреинтеграции

Детали

"Еще троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Их мать обратилась за помощью в Украинскую сеть за права ребенка. К спасению также присоединилось Минреинтеграции", - сообщили в министерстве.

Как рассказали в Минреинтеграции, когда россияне зашли в Херсон, родители 10-летнего Александра, 8-летней Дарьи и 6-летнего Якова решили отправить детей в село к бабушке, надеясь на большую безопасность. Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории.

Отступая из Херсона, россияне взорвали Антоновский мост, забрать малышей стало невозможно. Благодаря усилиям Украинской сети по правам ребенка и при содействии Минреинтеграции дети снова вместе с родителями. Слова особой благодарности – Государственной миграционной службе.

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В Минреинтеграции сообщили, что на прошлой неделе также объединилась еще одна семья.

"После 19 месяцев разлуки с ВОТ Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя Надя и ее 14-летний брат Михаил. Накануне полномасштабного вторжения дети поехали в гости к бабушке и дедушке. После оккупации села путь на подконтрольную правительству Украины территорию был отрезан. Реальная возможность вернуть детей появилась в начале сентября этого года, когда их отец обратился в Минреинтеграции, а министерство, в свою очередь, присоединило к процессу Украинскую сеть за права ребенка", - рассказали в ведомстве.

Напомним

На начало июня было известно о 19 505 депортированных украинских детях.

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