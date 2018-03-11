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Ще три країни підписали листа щодо газопроводу “Північний потік — 2”

Ще три країни підписали листа щодо газопроводу “Північний потік — 2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі листа щодо загроз, які несе будівництво “Північного потоку — 2”. Україна і Молдова підписали його раніше. Про це повідомляє Польське радіо, пише УНН.

“Газопровід „Північний потік — 2“ спрямований на енергетичне узалежнення держав Європейського Союзу від Росії”, — йдеться у листі, спрямованому до голів парламентів європейських країн.

Підписанти вважають, що завдяки тому, що цей лист підписала не одна країна, а група держав більше ймовірність, що їх голос почують.

“Один принцип — загальне занепокоєння про безпеку усіх країн Європейського Союзу, а також країн, що знаходяться у східній її частині. Ми хочемо співпрацювати з усіма, але хочемо також, аби шанували і турботу про безпеку громадян наших балтійських країн і Польщі. Ми всі разом підтримуємо Україну, яка у ці дні веде тяжку боротьбу за свою Незалежність”, — вважає спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський.

Як наголошує Марек Кухцінський, інша справа — це принцип солідарності і співпраці рівних з рівними, вільних з вільними, — це ж бо фундамент Європейського Союзу.

У листі йдеться, що енергетична безпека становить ключовий компонент об’єднаної і процвітаючої Європи. На думку авторів листа, незважаючи на те, що газопровід “Північний потік — 2” представляють як комерційний проект, він, так насправді, є інструментом політики російської держави.

Польща, Литва, Україна, Латвія і Молдова закликали європейські країни гарантувати, що експлуатація газопроводу “Північний потік — 2” проходитиме згідно з правилами ЄС.

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