Ще три країни підписали листа щодо газопроводу “Північний потік — 2”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі листа щодо загроз, які несе будівництво “Північного потоку — 2”. Україна і Молдова підписали його раніше. Про це повідомляє Польське радіо, пише УНН.
“Газопровід „Північний потік — 2“ спрямований на енергетичне узалежнення держав Європейського Союзу від Росії”, — йдеться у листі, спрямованому до голів парламентів європейських країн.
Підписанти вважають, що завдяки тому, що цей лист підписала не одна країна, а група держав більше ймовірність, що їх голос почують.
“Один принцип — загальне занепокоєння про безпеку усіх країн Європейського Союзу, а також країн, що знаходяться у східній її частині. Ми хочемо співпрацювати з усіма, але хочемо також, аби шанували і турботу про безпеку громадян наших балтійських країн і Польщі. Ми всі разом підтримуємо Україну, яка у ці дні веде тяжку боротьбу за свою Незалежність”, — вважає спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський.
Як наголошує Марек Кухцінський, інша справа — це принцип солідарності і співпраці рівних з рівними, вільних з вільними, — це ж бо фундамент Європейського Союзу.
У листі йдеться, що енергетична безпека становить ключовий компонент об’єднаної і процвітаючої Європи. На думку авторів листа, незважаючи на те, що газопровід “Північний потік — 2” представляють як комерційний проект, він, так насправді, є інструментом політики російської держави.
Польща, Литва, Україна, Латвія і Молдова закликали європейські країни гарантувати, що експлуатація газопроводу “Північний потік — 2” проходитиме згідно з правилами ЄС.