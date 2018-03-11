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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41025 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55485 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58991 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102459 просмотра

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Еще три страны подписали письмо по газопроводу "Северный поток - 2"

Еще три страны подписали письмо по газопроводу "Северный поток - 2"

Киев  •  УНН

 • 22938 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо относительно угроз, которые несет строительство "Северного потока - 2". Украина и Молдова подписали его раньше. Об этом сообщает Польское радио, пишет УНН.

"Газопровод "Северный поток - 2" направлен на энергетическое зависимость государств Европейского Союза от России", - говорится в письме, направленном главам парламентов европейских стран.

Подписанты считают, что благодаря тому, что это письмо подписала не одна страна, а группа государств больше вероятность, что их голос услышат.

"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - считает спикер Сейма Польши Марек Кухцинський.

Как отмечает Марек Кухцинський, другое дело - это принцип солидарности и сотрудничества равных с равными, свободных со свободными, - это ведь фундамент Европейского Союза.

В письме говорится, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток - 2" представляют как коммерческий проект, он, так на самом деле, является инструментом политики российского государства.

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток - 2" будет проходить согласно правилам ЕС.

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