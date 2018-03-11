Еще три страны подписали письмо по газопроводу "Северный поток - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо относительно угроз, которые несет строительство "Северного потока - 2". Украина и Молдова подписали его раньше. Об этом сообщает Польское радио, пишет УНН.
"Газопровод "Северный поток - 2" направлен на энергетическое зависимость государств Европейского Союза от России", - говорится в письме, направленном главам парламентов европейских стран.
Подписанты считают, что благодаря тому, что это письмо подписала не одна страна, а группа государств больше вероятность, что их голос услышат.
"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - считает спикер Сейма Польши Марек Кухцинський.
Как отмечает Марек Кухцинський, другое дело - это принцип солидарности и сотрудничества равных с равными, свободных со свободными, - это ведь фундамент Европейского Союза.
В письме говорится, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток - 2" представляют как коммерческий проект, он, так на самом деле, является инструментом политики российского государства.
Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток - 2" будет проходить согласно правилам ЕС.