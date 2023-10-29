Ще плюс 660: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 299 080 осіб, 5175 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 299080 (+660) осіб,
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- танків ‒ 5175 (+8) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9758 (+9) од,
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- артилерійських систем – 7188 (+8) од,
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- РСЗВ – 834 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 558 (+0) од,
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- літаків – 320 (+0) од,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0),
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- крилаті ракети ‒ 1544 (+3),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8) од,
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- спеціальна техніка ‒ 1012 (+1).
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