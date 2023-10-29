Еще плюс 660: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 299 080 человек, 5175 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 299080 (+660) человек,
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- танков - 5175 (+8) ед,
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- боевых бронированных машин - 9758 (+9) ед,
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- артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,
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- РСЗО – 834 (+0) ед,
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- средства ПВО - 558 (+0) ед,
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- самолетов – 320 (+0) ед,
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- вертолетов – 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),
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- крылатые ракеты - 1544 (+3),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9532 (+8) ед,
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- специальная техника - 1012 (+1).
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