Ще плюс 550: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3016 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7),



артилерійських систем – 1996 (+5),



РСЗВ – 418 (+0),



засобів ППО ‒ 212 (+0),



літаків – 283 (+0),



гелікоптерів – 267 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),



крилатих ракет ‒ 653 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12),



спеціальної техніки ‒ 178 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Українські захисники відбили атаки рашистів в районі 16 населених пунктів Донбасу.