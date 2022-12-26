Ще плюс 550: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 102 600 осіб, 3016 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3016 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7),
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- артилерійських систем – 1996 (+5),
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- РСЗВ – 418 (+0),
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- засобів ППО ‒ 212 (+0),
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- літаків – 283 (+0),
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- гелікоптерів – 267 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12),
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- спеціальної техніки ‒ 178 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
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