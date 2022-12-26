Еще плюс 550: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляли:



личного состава – около 102 600 (+550) человек ликвидировано,



танков ‒ 3016 (+5),



боевых бронированных машин ‒ 6017 (+7),



артиллерийских систем – 1996 (+5),



РСЗО – 418 (+0),



средств ПВО ‒ 212 (+0),



самолетов – 283 (+0),



вертолетов – 267 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),



крылатых ракет ‒ 653 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12),



специальной техники ‒ 178 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Украинские защитники отбили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса.