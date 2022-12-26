Герої України відбили атаки рашистів в районі 16 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 16 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Розпочалася 306 доба російського широкомасштабного вторгнення.
Протягом минулої доби противник завдав 1 авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
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Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл у Зноб-Новгородській громаді Сумської області.