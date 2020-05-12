Ще один штат США заявив про дітей з синдромом, пов'язаним з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Троє дітей у віці від 3 місяців до 14 років госпіталізовано в штаті Коннектикут з симптомами запального синдрому, який, ймовірно, пов'язаний з коронавірусом. Про це заявив губернатор штату Нед Ламонт, повідомляє УНН з посиланням на його сторінку в Twitter.
"Три такі випадки зафіксовано в лікарні Нью-Хейвена. Ми уважно стежимо за ними. У пацієнтів від трьох місяців до 14 років спостерігаються гостре запалення гланд і інші симптоми", - заявив губернатор.
Нагадаємо, у Нью-Йорку троє дітей померли ймовірно від нетипового прояву COVID-19.
У кількох європейських країнах зафіксовано випадки надзвичайної важкої хвороби, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус.