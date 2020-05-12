Еще один штат США заявил о детях с синдромом, связанным с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Трое детей в возрасте от 3 месяцев до 14 лет госпитализированы в штате Коннектикут с симптомами воспалительного синдрома, который, вероятно, связан с коронавирусом. Об этом заявил губернатор штата Нэд Ламонт, сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Twitter.
"Три таких случаи зафиксированы в больнице Нью-Хейвена. Мы внимательно следим за ними. У пациентов от трех месяцев до 14 лет наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы", - заявил губернатор.
Напомним, в Нью-Йорке трое детей умерли предположительно от нетипичного проявления COVID-19.
В нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также проявляют коронавирус.