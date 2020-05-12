Еще один штат США заявил о детях с синдромом, связанным с коронавирусом

"Три таких случаи зафиксированы в больнице Нью-Хейвена. Мы внимательно следим за ними. У пациентов от трех месяцев до 14 лет наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы", - заявил губернатор.

Напомним, в Нью-Йорке трое детей умерли предположительно от нетипичного проявления COVID-19.

В нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также проявляют коронавирус.