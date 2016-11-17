Ще один пункт пропуску "пересічники" заблокували на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 17 листопада. УНН. З вечора 17 листопада "пересічники" заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною на Закарпатті. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУНП у Закарпатській області Анна Дан.
Як повідомила А.Дан, на шляху до пункту пропуску скупчилося близько 7 автомобілів з іноземною реєстрацією.
Натомість "пересічники" у соцмережі Facebook повідомляють про наявність понад 300 авто і зазначають, що чекають на кордоні консула Угорщини для розмови. Про це вони хочуть поспілкуватись із консулом активісти не написали.
Охорону громадського порядку на місці події здійснює поліція.
На цей час також два пункти пропуску на Закарпатті - “Ужгород” на кордоні України і Словаччини та “Солотвино” на українсько-румунському кордоні - залишаються заблокованими уже шосту добу.
Фото з соцмережі.