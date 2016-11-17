Еще один пункт пропуска "пересечники" заблокировали на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. С вечера 17 ноября "пересечники" заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией на Закарпатье. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.
Как сообщила А.Дан, на пути к пункту пропуска скопилось около 7 автомобилей с иностранной регистрацией.
А "пересечниеи" в соцсети Facebook сообщают о наличии более 300 авто и отмечают, что ждут на границе консула Венгрии для разговора. О чем они хотят пообщаться с консулом активисты не написали.
Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляет полиция.
В настоящее время также два пункта пропуска на Закарпатье - "Ужгород" на границе Украины и Словакии и "Солотвино" на украинско-румынской границе - остаются заблокированными уже шестые сутки.
Фото из соцсети.