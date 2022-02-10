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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 55962 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ще "два птахи озброєння" з Америки прибули до України

Ще "два птахи озброєння" з Америки прибули до України

Київ • УНН

 • 18931 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Ще два літаки з американською допомогою прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Ще два птахи в Києві! Списи, гранати та інші оборонні боєприпаси для @ArmedForcesUkr. Вага військової допомоги від наших американських партнерів, яка була доставлена сьогодні – близько 130 тонн. Загалом зараз ми отримали 15 птахів загальною вагою понад 1200 тонн! Далі буде", - йдеться у дописі Резнікова.

Нагадаємо

В аеропорт "Бориспіль" ввечері, 9 лютого, прибув 10-й літак з військовою допомогою від США. Це друге повітряне судно за добу. Тоді ж в Україну прибув літак з військово-технічною допомогою від Великої Британії.

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