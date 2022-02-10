Ще "два птахи озброєння" з Америки прибули до України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Ще два літаки з американською допомогою прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter, інформує УНН.
Цитата
"Ще два птахи в Києві! Списи, гранати та інші оборонні боєприпаси для @ArmedForcesUkr. Вага військової допомоги від наших американських партнерів, яка була доставлена сьогодні – близько 130 тонн. Загалом зараз ми отримали 15 птахів загальною вагою понад 1200 тонн! Далі буде", - йдеться у дописі Резнікова.
Нагадаємо
В аеропорт "Бориспіль" ввечері, 9 лютого, прибув 10-й літак з військовою допомогою від США. Це друге повітряне судно за добу. Тоді ж в Україну прибув літак з військово-технічною допомогою від Великої Британії.