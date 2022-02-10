Еще "две птицы вооружения" из Америки прибыли в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Еще два самолета с американской помощью прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, информирует УНН.
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"Еще две птицы в Киеве! Копья, гранаты и другие оборонительные боеприпасы для @ArmedForcesUkr. Вес военной помощи от наших американских партнеров, которая была доставлена сегодня - около 130 тонн. Всего сейчас мы получили 15 птиц общим весом более 1200 тонн! Дальше будет", - говорится в заметке Резникова.
Напомним
В аэропорт "Борисполь" вечером, 9 февраля, прибыл 10-й самолет с военной помощью от США. Это второе воздушное судно за сутки. Тогда же в Украину прибыл самолет с военно-технической помощи от Великобритании.