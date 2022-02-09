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До України прибув літак із військовою допомогою від Великої Британії

До України прибув літак із військовою допомогою від Великої Британії

Київ • УНН

 • 22191 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. До України прибув літак з військово-технічною допомогою від Великої Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Цитата

"8 та 9 лютого до України прибув вантаж із військово-технічною допомогою від Великої Британії — військові товари та обладнання для військ територіальної оборони ЗСУ , зокрема бронежилети, шоломи тощо. Дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу", — написав Резніков.

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to  from - military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance  pic.twitter.com/xZL1M5doeU

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t

— Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Нагадаємо

Влада Великої Британії скерувала в Україну понад 100 військових вищого класу для навчання українських бійців.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. 

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