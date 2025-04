До України прибув літак із військовою допомогою від Великої Британії

Цитата

"8 та 9 лютого до України прибув вантаж із військово-технічною допомогою від Великої Британії — військові товари та обладнання для військ територіальної оборони ЗСУ , зокрема бронежилети, шоломи тощо. Дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу", — написав Резніков.

Нагадаємо

Влада Великої Британії скерувала в Україну понад 100 військових вищого класу для навчання українських бійців.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.