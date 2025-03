В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании

Цитата

"8 и 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью от Великобритании — военные товары и оборудование для войск территориальной обороны ВСУ, в частности бронежилеты, шлемы и тому подобное. Спасибо нашим партнерам за их непоколебимую политико-дипломатическую поддержку и военную помощь", — написал Резников.

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to from - military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of@ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanksto our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistancepic.twitter.com/xZL1M5doeU

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t

— Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Власти Великобритании направили в Украину более 100 военных высшего класса для обучения украинских бойцов.

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.