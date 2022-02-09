Друга пташка за добу: в Україну прибув 10-й літак із військовою технікою зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В аеропорт "Бориспіль" сьогодні ввечері прибув 10-й літак з військовою допомогою від США. Це друге повітряне судно за добу, повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
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"Сьогодні "день відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль". Відразу за 9-м птахом з США прилетів 10-й", - написав Резніков.
Деталі
Резніков додав, що літак доставив понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ).
Додамо
Кілька годин тому в "Борисполі" приземлився 9-й літак з військовою допомогою від Британії. Повітряне судно доставило вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ.
Крім того, сьогодні, 9 лютого, в Україну прибув літак з військово-технічною допомогою від Великої Британії.