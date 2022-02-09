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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 37703 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Друга пташка за добу: в Україну прибув 10-й літак із військовою технікою зі США

Друга пташка за добу: в Україну прибув 10-й літак із військовою технікою зі США

Київ • УНН

 • 21111 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. В аеропорт "Бориспіль" сьогодні ввечері прибув 10-й літак з військовою допомогою від США. Це друге повітряне судно за добу, повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Цитата

"Сьогодні "день відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль". Відразу за 9-м птахом з США прилетів 10-й", - написав Резніков.

Деталі

Резніков додав, що літак доставив понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ).

Додамо

Кілька годин тому в "Борисполі" приземлився 9-й літак з військовою допомогою від Британії. Повітряне судно доставило вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ.

Крім того, сьогодні, 9 лютого, в Україну прибув літак з військово-технічною допомогою від Великої Британії.

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