Девятая птичка: в Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Девятый самолет в рамках военной помощи от США доставил в Украину более 80 тонн боеприпасов. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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"Девятая птичка с США и второй грузовой самолет с военной помощью, который сегодня принял аэропорт "Борисполь", — написал Резников.
По словам министра, в Киев прибыло более 80 тонн американских боеприпасов.
The 9th bird from the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from arrived to Kyiv! Earlier we got some “gifts” from look at txt below @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022
Напомним
Сегодня, 9 февраля, в Украину прибыл самолет с военно-технической помощью от Великобритании.