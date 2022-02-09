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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Дев'ята пташка: до України прибув черговий літак з військовою допомогою від США

Дев'ята пташка: до України прибув черговий літак з військовою допомогою від США

Київ • УНН

 • 18147 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Дев'ятий літак в межах військової допомоги від США доправив в Україну понад 80 тонн боєприпасів. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Цитата

"Дев'ята пташка зі США та другий вантажний літак з військовою допомогою, який сьогодні прийняв аеропорт "Бориспіль", — написав Резніков.

За словами міністра, до Києва прибуло більше ніж 80 тонн американських боєприпасів. 

The 9th bird from the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from arrived to Kyiv! Earlier we got some “gifts” from look at txt below @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Нагадаємо

Сьогодні, 9 лютого, до України прибув літак із військово-технічною допомогою від Великої Британії.

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