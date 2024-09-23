СБУ: знешкоджено групу російського гру, яка готувала захоплення влади в Одесі

Служба безпеки України повідомила про знешкодження оперативно-бойової групи російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі. Під час обшуків у фігурантів виявили зброю, у тому числі холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб рф, тактичне спорядження, інструкції, поінформували у СБУ у понеділок, пише УНН.

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР нейтралізували оперативно-бойову групу воєнної розвідки рф в Одесі. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його "праву руку" - повідомили у СБУ у соцмережах.

За даними СБУ, "у них вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження".

"За інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. Утім, після невдач рашистів на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, коли вона отримали таємні завдання", - розповіли у СБУ.

Служба безпеки України, як зазначається, зірвала ворожі наміри: задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того як її "активував" ворог.

За матеріалами справи, резидентом (старшим) агентурно-бойової групи російського гру був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.

"Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій. Для загалу ГО займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних – штурмову групу", - повідомили у СБУ.

У підборі потенційних кандидатів фігуранти, як зазначається, надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.

"У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли "посади" у місцевій окупаційній адміністрації рф", - вказали у СБУ.

"Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України", - ідеться у повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів окрім зброї і тактичного спорядження, як зазначили у СБУ, вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб рф, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Як повідомляється, затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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