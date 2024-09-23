СБУ: обезврежена группа российского гру, которая готовила захват власти в Одессе

Служба безопасности Украины сообщила об обезвреживании оперативно-боевой группы российского гру, которая готовила силовой захват власти в Одессе. Во время обысков у фигурантов обнаружили оружие, в том числе холодное оружие, в частности с логотипом спецслужб рф, тактическое снаряжение, инструкции, проинформировали в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки рф в Одессе. В результате спецоперации в областном центре задержан руководитель вражеской ячейки и его "правая рука" - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным СБУ, "у них изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасы, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение".

"По инструкции российской спецслужбы еще в начале полномасштабного вторжения рф злоумышленники готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области. Кроме штурмов админзданий фигуранты должны были атаковать Силы обороны с тыла, если бы оккупанты приближались к портовому городу. Впрочем, после неудач рашистов на фронте эту оперативно-боевую группу перевели в режим ожидания и активировали только летом 2024 года, когда она получила тайные задания", - рассказали в СБУ.

Служба безопасности Украины, как отмечается, сорвала вражеские намерения: задокументировала подрывную деятельность и нейтрализовала группу сразу после того как ее "активировал" враг.

По материалам дела, резидентом (старшим) агентурно-боевой группы российского гру был 49-летний житель временно оккупированного Крыма.

"После захвата полуострова он переехал в Одессу, где в начале полномасштабной войны начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций. Для общественности ОО занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных - штурмовую группу", - сообщили в СБУ.

В подборе потенциальных кандидатов фигуранты, как отмечается, отдавали предпочтение гражданам со специальными навыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильным специалистам.

"В случае захвата Одессы участникам группы обещали "должности" в местной оккупационной администрации рф", - указали в СБУ.

"В целом фигуранты завербовали в состав вражеской ячейки более двух десятков человек, которые подчинялись своему руководителю по принципам военной иерархии. Сейчас все они находятся под следствием, продолжаются комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения, как отметили в СБУ, изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в частности с логотипом спецслужб рф, и компьютерная техника с доказательствами преступлений.

Как сообщается, задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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