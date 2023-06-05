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СБУ знешкодила групу агентів фсб, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України

Київ • УНН

 • 283208 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України. В результаті комплексних заходів затримано трьох учасників агентурної мережі фсб. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

СБУ знешкодила групу агентів фсб, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України

Деталі

Служба безпеки України здійснила широкомасштабну спеціальну операцію в кількох областях України. В результаті комплексних заходів вдалось затримати трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановити особу їх російського "куратора".

Усі зловмисники були залучені російською спецслужбою для шпигунства у "центрах прийняття рішень". Вони збирали розвіддані щодо розташування, озброєння і особового складу Збройних Сил в центральній і південній частинах України.

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За виконані завдання російські агенти отримували винагороду від агресора на свої особисті картки, сума якої залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

Комунікацію з представником російських спецслужб їхні посередники підтримували через месенджери.

У Вінницькій області затримали місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії, використовуючи для цього фото- і відеозйомку з вікон, магазинів та інших будівель поблизу.

У Дніпропетровській області розкрили агента ФСБ з позивним "Грім", який малював для окупантів схеми оборонних рубежів в Кривому Розі і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті, діючи "під прикриттям" безробітного. Також, він намагався отримати плани евакуації та схеми будівель місцевих підрозділів Збройних Сил, включаючи Службу безпеки України.

В Одесі викрили учасника російської агентурної мережі, який отримував паролі для пересування по території міста під час комендантської години і проходження блокпостів. Інформація до чоловіка надходила від знайомих серед українських військових і правоохоронців. Крім того, агент мав завдання визначити GPS-координати військових об'єктів у районі обласного центру, роблячи спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі усі агенти знаходяться під вартою, розслідування триває для встановлення всіх обставин злочину. За державну зраду чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

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