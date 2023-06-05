СБУ обезвредила группу агентов фсб, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины

Детали

Служба безопасности Украины осуществила широкомасштабную специальную операцию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий удалось задержать трех участников агентурной сети фсб и установить личность их российского "куратора".

Все злоумышленники были привлечены российской спецслужбой для шпионажа в "центрах принятия решений". Они собирали разведданные о расположении, вооружении и личном составе Вооруженных Сил в центральной и южной частях Украины.

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За выполненные задания российские агенты получали вознаграждение от агрессора на свои личные карточки, сумма которого зависела от срочности и качества выполненной "работы".

Коммуникацию с представителем российских спецслужб их посредники поддерживали через мессенджеры.

В Винницкой области задержали местного жителя, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии, используя для этого фото- и видеосъемку из окон, магазинов и других зданий поблизости.

В Днепропетровской области раскрыли агента фсб с позывным "Гром", который рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей в Кривом Роге и определял места хранения техники и боеприпасов в городе, действуя "под прикрытием" безработного. Также, он пытался получить планы эвакуации и схемы зданий местных подразделений Вооруженных Сил, включая Службу безопасности Украины.

В Одессе разоблачили участника российской агентурной сети, который получал пароли для передвижения по территории города во время комендантского часа и прохождения блокпостов. Информация к мужчине поступала от знакомых среди украинских военных и правоохранителей. Кроме того, агент имел задание определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра, делая специальные отметки на электронных картах.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас все агенты находятся под стражей, расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления. За государственную измену мужчинам грозит пожизненное заключение.