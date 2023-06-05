СБУ обезвредила группу агентов фсб, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17823 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 68813 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 114964 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114687 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263382 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132595 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121333 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371215 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83564 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136335 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 129916 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28151 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110378 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76006 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15339 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263382 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292304 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371215 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346632 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394147 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76054 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110422 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 129965 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170228 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79456 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

СБУ обезвредила группу агентов фсб, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины

Киев • УНН

 • 283207 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны трое участников агентурной сети фсб. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

СБУ обезвредила группу агентов фсб, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины

Детали

Служба безопасности Украины осуществила широкомасштабную специальную операцию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий удалось задержать трех участников агентурной сети фсб и установить личность их российского "куратора".

Все злоумышленники были привлечены российской спецслужбой для шпионажа в "центрах принятия решений". Они собирали разведданные о расположении, вооружении и личном составе Вооруженных Сил в центральной и южной частях Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помогал армии рф и грабил дома на оккупированной Луганщине: СБУ задержала очередного коллаборанта 

За выполненные задания российские агенты получали вознаграждение от агрессора на свои личные карточки, сумма которого зависела от срочности и качества выполненной "работы".

Коммуникацию с представителем российских спецслужб их посредники поддерживали через мессенджеры.

В Винницкой области задержали местного жителя, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии, используя для этого фото- и видеосъемку из окон, магазинов и других зданий поблизости.

В Днепропетровской области раскрыли агента фсб с позывным "Гром", который рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей в Кривом Роге и определял места хранения техники и боеприпасов в городе, действуя "под прикрытием" безработного. Также, он пытался получить планы эвакуации и схемы зданий местных подразделений Вооруженных Сил, включая Службу безопасности Украины.

В Одессе разоблачили участника российской агентурной сети, который получал пароли для передвижения по территории города во время комендантского часа и прохождения блокпостов. Информация к мужчине поступала от знакомых среди украинских военных и правоохранителей. Кроме того, агент имел задание определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра, делая специальные отметки на электронных картах.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас все агенты находятся под стражей, расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления. За государственную измену мужчинам грозит пожизненное заключение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40