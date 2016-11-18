СБУ затримала у Вінниці учасників організованого транснаціонального угруповання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали у Вінниці чотирьох учасників транснаціонального організованого злочинного угруповання, які вимагали гроші з місцевих бізнесменів. Про це УНН повідомили у прес—службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисники входили до угруповання кримінального авторитета “Самвела Московського” та спеціалізувалися на рекеті. Вони вимагали від члена родини одного з вінницьких комерсантів чотири тисячі доларів США. У випадку відмови сплатити гроші погрожували чоловіку фізичною розправою над ним та його близькими, знищенням майна.
Співробітники спецслужби затримали учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні, у приватному маєтку в передмісті Вінниці після отримання всієї суми.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.