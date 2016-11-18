СБУ задержала в Виннице участников организованной транснациональной группировки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Виннице четырех участников транснациональной организованной преступной группировки, которые требовали деньги с местных бизнесменов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники входили в группировку криминального авторитета "Самвела Московского" и специализировались на рэкете. Они требовали от члена семьи одного из винницких коммерсантов четыре тысячи долларов США. В случае отказа уплатить деньги угрожали мужчине физической расправой над ним и его близкими, уничтожением имущества.
Сотрудники спецслужбы задержали участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частном имении в пригороде Винницы после получения всей суммы.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.