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15 марта, 19:03 • 108507 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148112 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126490 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119807 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106545 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102278 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96317 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126565 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
СБУ задержала в Виннице участников организованной транснациональной группировки

СБУ задержала в Виннице участников организованной транснациональной группировки

Киев • УНН

 • 6882 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Виннице четырех участников транснациональной организованной преступной группировки, которые требовали деньги с местных бизнесменов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники входили в группировку криминального авторитета "Самвела Московского" и специализировались на рэкете. Они требовали от члена семьи одного из винницких коммерсантов четыре тысячи долларов США. В случае отказа уплатить деньги угрожали мужчине физической расправой над ним и его близкими, уничтожением имущества.

Сотрудники спецслужбы задержали участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частном имении в пригороде Винницы после получения всей суммы.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

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