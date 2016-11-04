СБУ запобігла вивезенню військових засобів ураження з району АТО

Оперативники спецслужби затримали двох осіб, які намагалися переправити на мирні території п’ять гранат, тротил та чотири тисячі набоїв різного калібру.

Також біля Широкіного співробітники СБ України викрили схованку, з якої вилучили дві мінометні та одну протипіхотну міни.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.