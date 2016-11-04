СБУ запобігла вивезенню військових засобів ураження з району АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли спробі вивезення військових засобів ураження з району проведення антитерористичної операції блокувала. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Оперативники спецслужби затримали двох осіб, які намагалися переправити на мирні території п’ять гранат, тротил та чотири тисячі набоїв різного калібру.
Також біля Широкіного співробітники СБ України викрили схованку, з якої вилучили дві мінометні та одну протипіхотну міни.
Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.