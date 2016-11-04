СБУ предотвратила вывоз военных средств поражения из района АТО

Оперативники спецслужбы задержали двух человек, которые пытались переправить на мирные территории пять гранат, тротил и четыре тысячи патронов различного калибра.

Также в Широкино сотрудники СБ Украины разоблачили тайник, из которого изъяли две минометные и одну противопехотную мины.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.