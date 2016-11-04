СБУ предотвратила вывоз военных средств поражения из района АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку вывоза военных средств поражения из района проведения антитеррористической операции . Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали двух человек, которые пытались переправить на мирные территории пять гранат, тротил и четыре тысячи патронов различного калибра.
Также в Широкино сотрудники СБ Украины разоблачили тайник, из которого изъяли две минометные и одну противопехотную мины.
Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.