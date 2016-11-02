СБУ запобігла розтраті 13 млн грн з міського бюджету Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Служба безпеки України запобігла нанесенню збитків міському бюджету Херсона у сумі 13 млн грн, при проведенні тендеру з оновлення тролейбусного парку. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що за результатами проведення процедури публічних закупівель одне з міських комунальних підприємств уклало угоду з комерційним підприємством на закупівлю 12 тролейбусів на загальну суму майже 13 мільйонів гривень.
Водночас, правоохоронці з'ясували, що вартість тролейбусів, запропонованих фірмою-переможцем, є завищеною, а укладений договір має ознаки фіктивності. До того ж, ціна транспортних засобів не відповідає їх технічному стану.
Для упередження незаконного витрачання коштів міського бюджету Служба безпеки України поінформувала тендерний комітет, посадовців комунального підприємства та Херсонську міську раду про необхідність відміни результати торгів або визнати їх такими, що не відбулися.
Всупереч цьому, учасники тендеру вдалися до штучного маскування цінової пропозиції. Аби залишити ціну на тролейбуси незмінною, представник фірми-переможця запропонувавдодаткові послуги: “поставити запасні шини та поліпшити косметичний ремонт, пофарбувати тролейбуси дорогою фарбою”.
Служба безпеки України у взаємодії з Державною казначейською службою призупинила перерахування коштів на рахунки комерційного підприємства до прийняття рішення в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.