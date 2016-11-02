СБУ предотвратила растрату 13 млн грн из городского бюджета Херсона

Установлено, что по результатам проведения процедуры публичных закупок одно из городских коммунальных предприятий заключило соглашение с коммерческим предприятием на закупку 12 троллейбусов на общую сумму почти 13 млн гривен.

В то же время, правоохранители выяснили, что стоимость троллейбусов, предлагаемых фирмой-победителем, является завышенной, а заключенный договор имеет признаки фиктивности. К тому же, цена транспортных средств не соответствует их техническому состоянию.

Для предотвращения незаконного расходования средств городского бюджета Служба безопасности Украины проинформировала тендерный комитет, должностных лиц коммунального предприятия и Херсонский городской совет о необходимости отмены результаты торгов или признать их несостоявшимися.

Вопреки этому, участники тендера прибегли к искусственной маскировке ценового предложения. Чтобы оставить цену на троллейбусы неизменной, представитель фирмы-победителя предложил дополнительные услуги: "поставить запасные шины и улучшить косметический ремонт, покрасить троллейбусы дорогой краской".

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной казначейской службой приостановила перечисление средств на счета коммерческого предприятия до принятия решения в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.