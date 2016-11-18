СБУ з ГПУ викрили операцію спецслужб РФ щодо спроби викрадення І.Богданова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Служба безпеки України та Генеральна прокуратура викрили схему злочину російських спецслужб щодо спроби викрадення блогера Іллі Богданова. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на спільному брифінгу з Генпрокурором Юріє Луценком, передає кореспондент УНН.
"СБУ спільно з Генпрокуратурою та поліцією викрила зухвалий злочин спецслужб РФ – викрадення блогера Іллі Богданова. Це вже не перший замах на життя Іллі Богданова. У лютому 2015 співробітники СБУ затримали кіллера, який мав застрелити його з гвинтівки", - сказав він.
З його слів, кілер, завербований ФСБ та вже покійним керівником харківського "Оплоту" Євгеном Жиліним, отримав 8,5 року позбавлення волі.
"На цей раз ми отримали інформацію, що Іллю Богданова викрали, незаконно утримують і хочуть переправити до РФ", - сказав він.
На кордоні з Росією оперативники спецслужби затримали двох зловмисників у момент переправлення І.Богданова до РФ. Було виявлено, що замовники викрадення - Головне управління Генштабу ВС РФ та ФСБ Росії.