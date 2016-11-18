СБУ и ГПУ разоблачили операцию спецслужб РФ по похищению И.Богданова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура раскрыли схему преступления российских спецслужб относительно попытки похищения блогера Ильи Богданова. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с генпрокурором Юрием Луценко, передает корреспондент УНН.
"СБУ совместно с Генпрокуратурой и полицией разоблачила дерзкое преступление спецслужб РФ - похищение блогера Ильи Богданова. Это уже не первое покушение на жизнь Ильи Богданова. В феврале 2015 года сотрудники СБУ задержали киллера, который должен был застрелить его из винтовки", - сказал он.
По его словам, киллер, завербованный ФСБ и уже покойным руководителем харьковского "Оплота" Евгением Жилиным, получил 8,5 года лишения свободы.
"На этот раз мы получили информацию, что Илью Богданова похитили, незаконно удерживают и хотят переправить в РФ", - сказал он.
На границе с Россией оперативники спецслужбы задержали двух злоумышленников в момент переправки И.Богданова в РФ. Было обнаружено, что заказчики похищения - Главное управление Генштаба ВС РФ и ФСБ России.