СБУ викрила ще дві схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих працівники ТЦК з Херсонщини

Правоохоронці викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у Києві та Херсоні затримано 6-х фігурантів, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.

Деталі

Серед затриманих – адвокати, посадовці ТЦК та центру надання адміністративних послуг.

Зокрема в Києві затримали затримано двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.

Натомість в Херсоні на корупційній "схемі для ухилянтів" викрито ще трьох посадовців ТЦК та їхню спільницю – працівницю місцевого центру надання адмінпослуг, яка відповідала за роботу з військовозобов’язаними.

Наразі двом затриманим з Києва повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб). Дії фігурантів з Херсону кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна - підсумували в СБУ.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що затримані у Києві адвокати організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та "супроводжували" документи в ТЦК для уникнення процедури вручення повістки.

Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці.

Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації.

Щодо Херсону, то правоохоронці задокументували, як затримана працівниця ЦНАПу оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації.

Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів з військового обліку через "погане" здоров’я.

Нагадаємо

ДБР передало до суду справу проти колишнього начальника Одеського ТЦК за підробку документів та ухилення від служби. Йому загрожує до 10 років ув'язнення за виїзд на відпочинок за кордон під час війни.