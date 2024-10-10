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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила еще две схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных работники ТЦК с Херсонщины

СБУ разоблачила еще две схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных работники ТЦК с Херсонщины

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:29  •  5816 просмотра

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В Киеве и Херсоне задержаны 6 человек, которые помогали уклоняться от призыва. Среди задержанных - адвокаты, чиновники ТЦК и работница ЦПАУ, им грозит до 10 лет заключения.

Правоохранители разоблачили еще две схемы  уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий в Киеве и Херсоне задержаны 6-х фигурантов, которые помогали военнообязанным уклониться от призыва. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Среди задержанных - адвокаты, должностные лица ТЦК и центра предоставления административных услуг.

В частности в Киеве задержали задержали двух адвокатов, которые предлагали военнообязанным скрыться от мобилизации через незаконное трудоустройство в одно из госпредприятий оборонного значения.

Зато в Херсоне на коррупционной «схеме для уклонистов» разоблачили еще трех должностных лиц ТЦК и их сообщницу - работницу местного центра предоставления админуслуг, которая отвечала за работу с военнообязанными.

Сейчас двум задержанным из Киева сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору лиц).  Действия фигурантов из Херсона квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

- подытожили в СБУ. 

Дополнение

Следователи выяснили, что задержанные в Киеве адвокаты организовывали для своих клиентов формальное прохождение военно-врачебной комиссии и «сопровождали» документы в ТЦК во избежание процедуры вручения повестки.

Для этого адвокаты использовали личные связи в ВВК и военкоматах столицы.

Затем они направляли документы своих клиентов для назначения на должности в рядах госпредприятия с последующим бронированием от мобилизации.

Что касается Херсона, то правоохранители задокументировали, как задержанная работница ЦПАУ обновляла данные мужчин призывного возраста и предлагала им помощь во избежание мобилизации.

Затем фигурантка передавала персональные данные клиентов своим сообщникам в ТЦК, где они снимали уклонистов с воинского учета из-за «плохого» здоровья.

Напомним,

ГБР передало в суд дело против бывшего начальника Одесского ТЦК за подделку документов и уклонение от службы. Ему грозит до 10 лет заключения за выезд на отдых за границу во время войны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
khersonХерсон
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