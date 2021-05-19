СБУ вивчає всі матеріали щодо Чауса, зокрема й нові відео

Цитата

“Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо усі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази”, — сказав Дехтяренко.

Додамо, що як стало відомо УНН з власних джерел нові відео, які з’явилися в телеграм-каналі, нібито пов’язаному з Чаусом, також вивчаються.

Доповнення

Чаус записав нове відео і заявив, що підготував письмові докази злочинів проти нього.

Що було раніше

Захист заявив, що клопотатиме, щоб СБУ досліджувала відеозвернення колишнього українського судді Миколи Чауса, про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Крім того, планується ініціювати проведення психологічної експертизи заяви Чауса, адже вважають, що воно було зроблено під тиском.

Контекст

У новоствореному Telegram-каналі з’явилося відеозвернення колишнього українського судді Миколи Чауса, про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали в 2021 році.

Пізніше стало відомо, що прокуратура Молдови по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ вивчає відеозапис, на якому український екссуддя Микола Чаус, викрадений з території Молдови 3 квітня, каже, що з ним все в порядку, він знаходиться в безпеці, і його ніхто не викрадав.

3 квітня стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколи Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Глава МВС Молдови Павло Войко заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За даними ЗМІ, після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови двічі намагалася провести телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Лише 8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. Доларів готівкою, з яких 80 тис. Сховав у дволітровій банку.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівського імунітет. Згодом Чаус перестав з’являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом’янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.