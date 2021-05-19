Чаус записав нове відео і заявив, що підготував письмові докази злочинів проти нього

Цитата

“Найближчим часом я маю намір з’явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання, в тому числі, на ті, які так цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР. Упевнений, це також можна судити з останніх публікацій і сюжетів, що люди, причетні до мого викрадення в 2016 році бояться мого повернення”, — сказав Чаус.

За його словами, вони зроблять все, щоб він замовк.

“Знаючи їхні можливості, в тому числі і фінансові, я переживаю за своє життя і життя своїх рідних. Тому я прийняв рішення передати своїм друзям своїм рукописні записи і зібрані за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого його опублікування. Справжність і автентичність матеріалів підтверджую”, — заяви Чаус.

Також він попросив правоохоронні органи України поставитися з усією відповідальності до даного матеріалу, незважаючи на посаду, статус і прізвища осіб, зазначених у ньому.

Крім того, Чаус написав, що його ситуацією усі намагаються маніпулювати, навіть адвокати, про яких він в перший раз чує.

Свою дружину він закликав утриматися від коментарів і необдуманих вчинків, пообіцявши, що скоро буде разом з сім’єю.

Що було раніше

Захист заявив, що клопотатиме, щоб СБУ досліджувала відеозвернення колишнього українського судді Миколи Чауса, про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Крім того, планується ініціювати проведення психологічної експертизи заяви Чауса, адже вважають, що вона була зроблена під тиском.

Контекст

У новоствореному Telegram-каналі з’явилося відеозвернення колишнього українського судді Миколи Чауса, про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали в 2021 році.

Пізніше стало відомо, що прокуратура Молдови по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ вивчає відеозапис, на якому український екссуддя Микола Чаус, викрадений з території Молдови 3 квітня, каже, що з ним все в порядку, він знаходиться в безпеці, і його ніхто не викрадав.

3 квітня стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколи Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Глава МВС Молдови Павло Войко заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За даними ЗМІ, після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови двічі намагалася провести телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Лише 8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. Сховав у дволітровій банку.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з’являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом’янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.