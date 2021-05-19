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Чаус записал новое видео и заявил, что подготовил письменные доказательства преступлений против него

Киев • УНН

 • 25649 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Бывший украинский судья Николай Чаус, о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля, заявил, что подготовил документы своих показаний относительно преступлений против него и передаст их друзьям, поскольку переживает о своей безопасности, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал “ChausUA Николай Чаус”.

Чаус записал новое видео и заявил, что подготовил письменные доказательства преступлений против него

Цитата

“В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе, на те, которые так интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР. Уверен, это также можно судить из последних публикаций и сюжетов, что люди, причастные к моему похищению в 2016 году бояться моего возращения”, — сказал Чаус.

По его словам, они сделают все, чтобы он замолчал.

“Зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных. Поэтому я принял решение передать своим друзьям своим рукописные записи и собранные за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего его опубликования. Подлинность и аутентичность материалов подтверждаю”, — заяви Чаус.

Также он попросил правоохранительные органы Украины отнестись со всей ответственности к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилии лиц, указанных в нем.

Кроме того, Чаус написал, что его ситуацией все пытаются манипулировать, даже адвокаты, о которых он в первый раз слышит.

Свою жену он призвал воздержаться от комментариев и необдуманных поступков, пообещав, что скоро будет вместе с семьей.

Что было раньше

Защита заявила, что будет ходатайствовать, чтобы СБУ исследовала видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса, о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Кроме того, планируется инициировать проведение психологической экспертизы заявления Чауса, ведь считают, что оно было сделано под давлением.

Контекст

В новосозданном Telegram-канале появилось видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса, о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Позже стало известно, что прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает видеозапись, на которой украинский экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, он находится в безопасности, и его никто не похищал.

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

По данным СМИ, после похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы дважды пыталась провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Лишь 8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

Дополнение

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитет. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.

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