СБУ изучает все материалы по Чаусу, включая новые видео

Цитата

“Мы открыли уголовное производство и изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы”, — сказал Дехтяренко.

Добавим, что как стало известно УНН из собственных источников новые видео, которые появились в телеграмм-канале, якобы связанном с Чаусом, также изучаются.

Дополнение

Чаус записал новое видео и заявил, что подготовил письменные доказательства преступлений против него.

Что было раньше

Защита заявила, что будет ходатайствовать, чтобы СБУ исследовала видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Кроме того, планируется инициировать проведение психологической экспертизы заявления Чауса, ведь считают, что оно было сделано под давлением.

Контекст

В созданном Telegram-канале появилось видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Позже стало известно, что прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особых дел изучает видеозапись, на которой украинский экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, он находится в безопасности, и его никто не похищал.

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войко заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

По данным СМИ, после похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы дважды пыталась провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Лишь 8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

Дополнение

В августе 2016 НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.