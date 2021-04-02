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СБУ оголосила підозру ще 65 учасникам фейкового референдуму 2014 року

СБУ оголосила підозру ще 65 учасникам фейкового референдуму 2014 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. З початку 2021 року за матеріалами Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях 65 організаторам фейкового референдуму 2014 року повідомлено про підозру. Ще 30 вже засуджено за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, пише УНН.

Цитата

"65 організаторам незаконного референдуму 2014 року, викритих СБУ, повідомлено про підозру, ще 30 засуджено... Слідчі органів безпеки встановили, що у квітні 2014 року фігуранти добровільно сприяли проведенню протиправного голосування про створення так званої "Л/ДНР"", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, всупереч законодавству України на позачергових сесіях місцевих рад було ухвалено рішення щодо проведення фейкового волевиявлення та виділення приміщень для голосування. Керівники та члени "виборчих комісій" забезпечували організацію псевдореферендуму та підрахунок "результатів".

Серед підозрюваних - депутати Миронівської селищної ради, жителы Лиманського району Донеччини, "суддя Жовтневого районного суду Луганська ЛНР", депутат "Народної Ради ЛНР 3 скликання", депутат Станичо-Луганської районної ради VI скликання, "заступник голови адміністрації м. Антрацит та Антрацитівського району".

Також суд визнав 30 фігурантів винними у вчинені кримінального правопорушення за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Додамо

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів на проведенні інформаційних операцій проти нашої країни за завданням іноземної сторони. Встановлено, що зловмисники у мережі Інтернет закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності держави.

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