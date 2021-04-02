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Заклики до захоплення влади та зміни меж державного кордону: СБУ накрила мережу агітаторів

Київ • УНН

 • 18641 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів на проведенні інформаційних операцій проти нашої країни за завданням іноземної сторони. Встановлено, що зловмисники у мережі Інтернет закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності держави. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Зазначається, що під час обшуків за місцем їх проживання у Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності в інтересах іноземної сторони на шкоду державній безпеці України.

Так, вказано, що житель Чернігова через інтернет поширював матеріали, у яких закликав до зміни меж державного кордону нашої країни. Крім того, як зазначається, він розповсюджував завідомо неправдиву інформацію про Збройні сили України для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

Зловмисник, за даними СБУ, адміністрував декілька груп у соціальних мережах, використовуючи спеціально створені аккаунти. Інформацію для своїх "публікацій" агітатор отримував з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань, вели далі у спецслужбі.

У межах кримінального провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Водночас, за даними СБУ, у Прилуках Чернігівської області місцевий житель у мережі інтернет закликав до захоплення державної влади. Ворожу агітацію зловмисник розповсюджував на власній сторінці однієї з популярних соцмереж. Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

На Сумщині, як зазначається, припинили незаконну діяльність жителя Конотопу, який через одну із заборонених в Україні соцмереж поширював матеріали із публічними закликами до зміни меж держкордону нашої країни та насильницького повалення конституційного ладу. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Ще двом агітаторам з Запоріжжя і Одеси повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, зловмисники на власних сторінках соцмереж поширювали заклики до порушення територіальної цілісності України, порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу та зміни меж державного кордону.

Додамо

Кібердепартамент Служби безпеки України блокував діяльність кількох регіональних мереж інтернет-агітаторів, які напередодні місцевих виборів намагались дестабілізувати ситуацію в державі, закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності країни.

Українські Національні Новини

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