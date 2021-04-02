Призывы к захвату власти и изменению пределов государственной границы: СБУ накрыла сеть агитаторов

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53172 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74077 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110374 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145895 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196071 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193654 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280014 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328344 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157901 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143180 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 32135 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 26770 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 22994 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 20377 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 38074 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328345 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281559 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436664 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402558 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385733 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107712 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186796 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214952 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194850 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280015 просмотра
Актуальное
Призывы к захвату власти и изменению пределов государственной границы: СБУ накрыла сеть агитаторов

Призывы к захвату власти и изменению пределов государственной границы: СБУ накрыла сеть агитаторов

Киев  •  УНН

 • 18637 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Киберсотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов в проведении информационных операций против нашей страны по заданию иностранной стороны. Установлено, что злоумышленники в сети Интернет призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Отмечается, что во время обысков в ходе проведения следственных действий по месту их проживания в Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины.

Так, указано, что житель Чернигова через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению пределов государственной границы нашей страны. Кроме того, как сообщается, он распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал боевиков в ОРДЛО.

Злоумышленник, по данным СБУ, администрировал несколько групп в социальных сетях, используя специально созданные аккаунты. Информацию для своих "публикаций" агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований, добавили в спецслужбе.

В рамках уголовного производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

В Прилуках Черниговской области, как ообщается, местный житель в сети Интернет призвал к захвату государственной власти. Враждебную агитацию злоумышленник распространял на собственной странице одной из популярных соцсетей. Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

В Сумской области пресекли незаконную деятельность жителя Конотопа, который, как указано, через одну из запрещенных в Украине соцсетей распространял материалы с публичными призывами к изменению пределов госграницы нашей страны и насильственному свержению конституционного строя. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Еще двум агитаторам из Запорожья и Одессы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах соцсетей распространяли призывы к нарушению территориальной целостности Украины, нарушение общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения пределов государственной границы.

Добавим

Кибердепартамент Службы безопасности Украины блокировал деятельность нескольких региональных сетей интернет-агитаторов, которые накануне местных выборов пытались дестабилизировать ситуацию в государстве, призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы