Призывы к захвату власти и изменению пределов государственной границы: СБУ накрыла сеть агитаторов

Детали

Отмечается, что во время обысков в ходе проведения следственных действий по месту их проживания в Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины.

Так, указано, что житель Чернигова через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению пределов государственной границы нашей страны. Кроме того, как сообщается, он распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал боевиков в ОРДЛО.

Злоумышленник, по данным СБУ, администрировал несколько групп в социальных сетях, используя специально созданные аккаунты. Информацию для своих "публикаций" агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований, добавили в спецслужбе.

В рамках уголовного производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

В Прилуках Черниговской области, как ообщается, местный житель в сети Интернет призвал к захвату государственной власти. Враждебную агитацию злоумышленник распространял на собственной странице одной из популярных соцсетей. Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

В Сумской области пресекли незаконную деятельность жителя Конотопа, который, как указано, через одну из запрещенных в Украине соцсетей распространял материалы с публичными призывами к изменению пределов госграницы нашей страны и насильственному свержению конституционного строя. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Еще двум агитаторам из Запорожья и Одессы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах соцсетей распространяли призывы к нарушению территориальной целостности Украины, нарушение общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения пределов государственной границы.

Добавим

Кибердепартамент Службы безопасности Украины блокировал деятельность нескольких региональных сетей интернет-агитаторов, которые накануне местных выборов пытались дестабилизировать ситуацию в государстве, призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.