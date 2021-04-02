СБУ объявила подозрение еще 65 участникам фейкового референдума 2014 года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. С начала 2021 года по материалам Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях 65 организаторам фейкового референдума 2014 года сообщено о подозрении. Еще 30 уже осуждены за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, пишет УНН.
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"65 организаторам незаконного референдума 2014 года, уличенных СБУ, сообщено о подозрении, еще 30 осуждены... Следователи органов безопасности установили, что в апреле 2014 года фигуранты добровольно способствовали проведению противоправного голосования о создании так называемой "Л/ДНР"", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, вопреки законодательству Украины на внеочередных сессиях местных советов было принято решение о проведении фейкового волеизъявления и выделении помещений для голосования. Руководители и члены "избирательных комиссий" обеспечивали организацию псевдореферендума и подсчет "результатов".
Среди подозреваемых - депутаты Мироновского поселкового совета, жители Лиманского района Донецкой области, "судья Октябрьского районного суда Луганска ЛНР", депутат "Народной Рады ЛНР 3 созыва", депутат Станичо-Луганского районного совета VI созыва, "заместитель главы администрации г. Антрацит и Антрацитовского района".
Также суд признал 30 фигурантов виновными в совершении уголовного преступления по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Добавим
Киберсотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов на проведении информационных операций против нашей страны по заданию иностранной стороны. Установлено, что злоумышленники в сети Интернет призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства.