СБУ: на інфраструктуру та сайт ЦВК здійснено кібератаки з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. З боку Російської Федерації було здійснено низку кібератак, спрямованих на інфраструктуру та сайт Центральної виборчої комісії. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.
"Завдяки підтримки Європейської комісії з 5 по 7 березня поточного року на базі ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Службою безпеки України проведено відповідні кібернавчання, спрямовані на підготовку команди фахівців з числа співробітників СБУ, ЦВК та Держспецзв'язку, завданням якого було виявлення та локалізація загроз безпечного функціонування інформаційної інфраструктури ЦВК. Слід зазначити, що підтвердження протиправних намірів є проведення саме в цей період реальних кібератак, спрямованих на інфраструктуру та сайт Центральної виборчої комісії", - сказав він.
За словами Фролова, українські фахівці швидко встановили країну походження цих нападів.
"За результатами дослідження наших фахівців, ми прийшли до висновку, що ці кібератаки були здійсненні з території Російської Федерації одним з хакерських угрупувань", - додав заступник голови СБУ.
Нагадаємо, наприкінці лютого у СБУ заявили, що попередили масштабну кібератаку на сайт ЦВК.