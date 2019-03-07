Єврокомісія організувала для СБУ кібернавчання для захисту ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За підтримки Європейської комісії на базі ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Службою безпеки України було проведено кібернавчання, спрямовані на підготовку фахівців з СБУ, ЦВК та Держспецзв'язку щодо виявлення та локалізації загроз безпечного функціонування інформаційної інфраструктури ЦВК. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.
"Завдяки підтримки Європейської комісії з 5 по 7 березня поточного року на базі ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Службою безпеки України проведено відповідні кібернавчання, спрямовані на підготовку команди фахівців з числа співробітників СБУ, ЦВК та Держспецзв'язку, завданням якого було виявлення та локалізація загроз безпечного функціонування інформаційної інфраструктури ЦВК", - сказав він.
Заступник голови СБУ зазначив, що підтвердженням протиправних намірів можна вважати проведення саме в цей період реальних кібератак з боку Російської Федерації, спрямованих на інфраструктуру та сайт Центральної виборчої комісії.
"Тому СБУ з великою зацікавленістю сприйняло пропозицію представництва Єврокомісії щодо організації кібернавчань у новому для України форматі. Запропонований сценарій навчань дійсно дозволить нашим командам отримати нові знання, та, найголовніше, згуртувати колективи СБУ, Держспецзв’язку та ЦВК, які під час проведення виборів будуть працювати разом", - сказав він.
Нагадаємо, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК.