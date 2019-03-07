Еврокомиссия организовала для СБУ киберучения для защиты ЦИК

"Благодаря поддержке Европейской комиссии с 5 по 7 марта текущего года на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службой безопасности Украины проведены соответствующие киберучения, направленные на подготовку команды специалистов из числа сотрудников СБУ, ЦИК и Госспецсвязи, задачей которых было выявление и локализация угроз безопасного функционирования информационной инфраструктуры ЦИК", - сказал он.

Замглавы СБУ отметил, что подтверждением противоправных намерений можно считать проведение именно в этот период реальных кибератак со стороны Российской Федерации, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии.

"Поэтому СБУ с большим интересом восприняло предложение представительства Еврокомиссии по организации киберучений в новом для Украины формате. Предложенный сценарий учений действительно позволит нашим командам получить новые знания, и, самое главное, сплотить коллективы СБУ, Госспецсвязи и ЦИК, которые во время проведения выборов будут работать вместе", - сказал он.

Напомним, СБУ предупредила масштабную кибератаку на сайт ЦИК.