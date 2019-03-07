Еврокомиссия организовала для СБУ киберучения для защиты ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. При поддержке Европейской комиссии на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службой безопасности Украины были проведены киберучения, направленные на подготовку специалистов из СБУ, ЦИК и Госспецсвязи по выявлению и локализации угроз безопасного функционирования информационной инфраструктуры ЦИК. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.
"Благодаря поддержке Европейской комиссии с 5 по 7 марта текущего года на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службой безопасности Украины проведены соответствующие киберучения, направленные на подготовку команды специалистов из числа сотрудников СБУ, ЦИК и Госспецсвязи, задачей которых было выявление и локализация угроз безопасного функционирования информационной инфраструктуры ЦИК", - сказал он.
Замглавы СБУ отметил, что подтверждением противоправных намерений можно считать проведение именно в этот период реальных кибератак со стороны Российской Федерации, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии.
"Поэтому СБУ с большим интересом восприняло предложение представительства Еврокомиссии по организации киберучений в новом для Украины формате. Предложенный сценарий учений действительно позволит нашим командам получить новые знания, и, самое главное, сплотить коллективы СБУ, Госспецсвязи и ЦИК, которые во время проведения выборов будут работать вместе", - сказал он.
Напомним, СБУ предупредила масштабную кибератаку на сайт ЦИК.