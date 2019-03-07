СБУ: на инфраструктуру и сайт ЦИК осуществлено кибератаки из России
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Со стороны Российской Федерации был осуществлен ряд кибератак, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.
"Благодаря поддержке Европейской комиссии с 5 по 7 марта текущего года на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службой безопасности Украины проведены соответствующие киберучения, направленные на подготовку команды специалистов из числа сотрудников СБУ, ЦИК и Госспецсвязи, задачей которых было выявление и локализация угроз безопасного функционирования информационной инфраструктуры ЦИК. Следует отметить, что подтверждением противоправных намерений является проведение именно в этот период реальных кибератак, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии", - сказал он.
По словам Фролова, украинские специалисты быстро установили страну происхождения этих нападений.
"По результатам исследования наших специалистов, мы пришли к выводу, что эти кибератаки были осуществлены с территории Российской Федерации одной из хакерских группировок", - добавил замглавы СБУ.
Напомним, в конце февраля в СБУ заявили, что предупредили масштабную кибератаку на сайт ЦИК.