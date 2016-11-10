СБУ ліквідувала агентурну мережу терористів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Агентурну мережу терористів, що діяла у містах Курахово, Красногорівка та Мар'їнка на Донеччині, ліквідувала Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що за завданням бойовиків “ДНР” зловмисники збирали інформацію про склад, озброєння та пересування українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції. Дані зловмисники передавали за допомогою мобільного зв’язку або через Інтернет, використовуючи заходи конспірації. Зібрані відомості використовувалась терористами для диверсій та обстрілів позицій ЗСУ.
Співробітники СБУ затримали п’ятьох спільників терористів за місцями їхнього проживання. Під час обшуків помешкань правоохоронці вилучили телефонні термінали та картки, за допомогою яких передавалася інформація бойовикам, та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.
Тривають невідкладні слідчі дії.