СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов в Донецкой области

Установлено, что по заданию боевиков "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали пятерых сообщников террористов по местам их проживания. Во время обысков помещений правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавалась информация боевикам, и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.