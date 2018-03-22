Савченко: не зраджу народ, віддаючи зірку Героя

КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила, що не зрадить народ України, віддаючи зірку Героя України, заявивши, що доводила своє звання Героя в московських в'язницях. Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради, яка слухає представлення подання Генпрокурора на зняття недоторканності з Н.Савченко, передає УНН.