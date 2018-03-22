Савченко: не зраджу народ, віддаючи зірку Героя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила, що не зрадить народ України, віддаючи зірку Героя України, заявивши, що доводила своє звання Героя в московських в'язницях. Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради, яка слухає представлення подання Генпрокурора на зняття недоторканності з Н.Савченко, передає УНН.
"Оце зірка Героя України (показала вона нагороду - ред.). Ви зараз кричете "Ганьба!" зірці Героя України. Її має дуже багато українців... Що важче зрадити першим – покласти мандат і піти з політики, щоб ви були щасливі, чи відмовитися від зірки Героя, як багато хто хоче? Люди, які мене підтримують, кажуть: "Не віддавай зірку", але вони зрозуміють мене, якщо я її віддам, на поталу тим, хто потім буде "порохоботити". А якщо її віддам, ті, хто "порохоботять", все одно будуть лити лайно. То питання, чи варто мені зраджувати народ України, віддаючи зірку Героя України. Ні, не зраджу! Це звання дається не легко, це звання дається кров'ю дуже багатьом людям", - заявила вона.
"Я доводила, що я є Героєм України в московських в'язницях проти ворога зовнішнього, доведу і вам, внутрішнім ворогам України, що таке Герой України", - додала Н.Савченко.
Нагадаємо, регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Н.Савченко.
Також нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.