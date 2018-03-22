Савченко: не предам народ, отдавая звезду Героя

"Вот звезда Героя Украины (показала она награду - ред.). Вы сейчас кричите "Позор!" звезде Героя Украины. Она есть у очень многих украинцев... Что труднее предать первым - положить мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: "Не отдавай звезду", но они поймут меня, если я ее отдам, в жертву тем, кто потом будет "порохоботить". А если ее отдам, те, кто "порохоботят", все равно будут лить дерьмо. Так вопрос, стоит ли мне изменять народ Украины, отдавая звезду Героя Украины. Нет, не предам! Это звание дается не легко, это звание дается кровью очень многим людям", - заявила она.

"Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины", - добавила Н.Савченко.

Напомним, регламентный комитет ВР поддержал представление Генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.

Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.

Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".

Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.